Waterfront di Santo Spirito, sopralluogo del sindaco Leccese: “Cantiere complesso, ma i benefici ripagheranno gli sforzi”

BARI – Questa mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del waterfront di Santo Spirito, lungo il tratto di lungomare Cristoforo Colombo. I lavori procedono con l’installazione delle vasche di filtraggio delle acque sul lato dei banchi del pesce, la realizzazione della fogna bianca e il completamento degli impianti di illuminazione.

Durante l’ispezione sono state tracciate le impronte delle cinque pensiline destinate ai pescatori, strutture recuperate e in fase di riqualificazione. Per completare queste operazioni saranno necessari circa dieci giorni, con conclusione prevista entro la fine di febbraio. Successivamente, saranno realizzati i plinti di fondazione delle pensiline e tutte le opere strutturali di sostegno, seguite dagli interventi di pavimentazione e dalla rifinitura dei marciapiedi.

“Si tratta di un cantiere complesso, con diverse criticità da gestire – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Se è vero che i lavori hanno comportato alcuni disagi per i residenti e gli operatori, il completamento dell’opera restituirà un waterfront completamente riqualificato, con importanti benefici per tutti”.

Il sindaco ha sottolineato l’impegno costante nel mantenere il contatto con gli operatori della zona, auspicando una rapida ultimazione degli interventi e la piena fruizione dell’area riqualificata.