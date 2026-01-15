RFI, lavori di potenziamento sulla linea Napoli–Bari: modifiche alla circolazione ferroviaria dal 2 al 15 febbraio

NAPOLI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) annuncia importanti lavori di potenziamento sulle linee Napoli–Cancello–Caserta e Cancello–Foggia, programmati da lunedì 2 a domenica 15 febbraio, nell’ambito dei lavori per l’itinerario AV/AC Napoli–Bari.

Gli interventi riguardano, in particolare, il completamento del lotto Cancello–Frasso Telesino con l’attivazione del doppio binario per 11 chilometri e le lavorazioni propedeutiche all’apertura della nuova tratta Napoli–Cancello, prevista per giugno 2026. I lavori consentiranno di innalzare gli standard di efficienza della linea, migliorando puntualità e fluidità del traffico ferroviario.

Per l’esecuzione dei cantieri saranno impegnate mediamente 500 persone al giorno tra operai e tecnici specializzati, con un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Napoli, Cancello e Caserta e tra Caserta e Foggia, con modifiche ai programmi dei treni regionali e a lunga percorrenza. Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione saranno disponibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.