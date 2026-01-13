Bari, tornano i bus della linea 2/ in via Papalia a Japigia: ripristino dal 19 gennaio

BARI - Dal prossimo 19 gennaio Amtab ripristinerà il transito dei bus e le fermate della linea 2/ in via Papalia, nel quartiere Japigia. La decisione è stata assunta a seguito di una richiesta avanzata dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha recepito le istanze emerse durante l’incontro con i cittadini svoltosi la scorsa settimana presso il comando della Polizia locale.

La modifica del percorso della linea 2/ era stata introdotta nel settembre scorso in concomitanza con l’apertura di alcune aree di cantiere. Prima dell’avvio dei lavori, via Papalia veniva utilizzata dai mezzi per le manovre di inversione di marcia, sia in andata che in ritorno. L’impossibilità di effettuare tali manovre aveva comportato la soppressione di due fermate per ciascun senso di marcia, con conseguenti disagi per i residenti.

Il ripristino del servizio è stato possibile grazie a una rimodulazione del tracciato della linea, sia in direzione Sant’Anna sia nel percorso di ritorno verso le Piscine comunali. Nella giornata odierna la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari ha effettuato un sopralluogo congiunto con Amtab, alla presenza dell’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, per verificare le condizioni di sicurezza e la fattibilità del nuovo assetto.

«Il dialogo con i cittadini è alla base dell’azione di questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Durante l’incontro organizzato a Japigia è emersa con chiarezza la criticità legata alla soppressione temporanea delle fermate dei bus in via Papalia. Di fronte alle richieste di numerosi residenti, in particolare persone anziane, ci siamo immediatamente attivati per ripristinare il servizio e garantire un trasporto pubblico più accessibile».

Il ritorno della linea 2/ in via Papalia rappresenta una risposta concreta alle esigenze del quartiere, in attesa del completamento degli interventi in corso e del pieno ripristino della viabilità ordinaria.