Ritrovata la bicicletta di Annabella Martinelli sui Colli Euganei: proseguono le ricerche della 22enne scomparsa

PADOVA – Sarebbe stata ritrovata sui Colli Euganei la bicicletta di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna e residente a Padova, in zona Brusegana. La giovane era uscita di casa la sera del 6 gennaio e da allora non aveva più fatto ritorno.

Il ritrovamento è avvenuto lungo una strada nella frazione di Villa di Teolo, dove la bicicletta viola è stata trovata abbandonata a bordo strada. I genitori della giovane, che avevano denunciato la scomparsa, sono subito giunti sul posto riconoscendo il mezzo come quello della figlia. Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, ha sottolineato come la zona sia caratterizzata da numerosi sentieri frequentati da escursionisti, ma anche da casolari isolati e aree difficilmente accessibili, rendendo complessa l’attività di ricerca.

Secondo le prime ricostruzioni, Annabella si sarebbe allontanata da casa intorno alle 20 del 6 gennaio in bicicletta, senza dare segni di disagio o intenzioni di allontanamento volontario. Una videocamera di sorveglianza ha ripreso la giovane il 7 gennaio lungo una strada del comune di Teolo, mentre la cella del suo cellulare ha registrato l’ultimo aggancio nella stessa zona. Le operazioni di ricerca, iniziate intensamente il 10 gennaio, coinvolgono elicotteri dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, che pattugliano un’area collinare di oltre 20 chilometri in linea d’aria, caratterizzata da boschi e sentieri impervi.

La Prefettura di Padova ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse, coordinando le ricerche con vigili del fuoco e forze dell’ordine. Numerosi appelli sui social hanno cercato di coinvolgere la cittadinanza, ma finora non hanno portato a riscontri concreti. Le autorità non escludono che Annabella possa essersi spostata fuori Padova, anche verso Bologna, dove frequenta l’Università.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre familiari e amici continuano a lanciare appelli per ottenere qualsiasi informazione utile al ritrovamento della giovane.