Bari, uomo accoltellato in via Montegrappa: morto Amleto Magellano, indagini in corso

BARI – Tragedia nel pomeriggio di oggi in via Montegrappa a Bari, dove un uomo di 39 anni,, è stato accoltellato e successivamente è deceduto. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata in codice rosso al, ma le ferite multiple al torace e l’emorragia in corso si sono rivelate fatali.

Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze, la lite tra la vittima e il suo aggressore sarebbe iniziata per strada e, in breve tempo, è degenerata in violenza con l’uso di un coltello. Al momento, l’aggressore e l’arma non sono stati individuati. Sembra che nella zona non siano presenti telecamere di videosorveglianza, ma alcuni passanti avrebbero riferito di aver udito urla provenire dalla scena dell’accoltellamento.

Magellano aveva già subito un grave episodio simile circa vent’anni fa, quando era rimasto ferito in un tentato omicidio di matrice passionale.

I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. La Procura di Bari disporrà nelle prossime ore l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

Il fatto riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle strade cittadine e sugli episodi di violenza che, purtroppo, continuano a verificarsi anche in pieno giorno.