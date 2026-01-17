Serie B, il Bari cade 0-1 con la Juve Stabia al San Nicola

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari subisce una sconfitta casalinga per 0-1 contro la Juve Stabia nella ventesima giornata di Serie B, disputata allo stadio “San Nicola”. Prima del fischio d’inizio, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso oggi a 76 anni a causa di un tumore.La partita inizia con alcune occasioni da entrambe le parti. Al 3’ Correia della Juve Stabia calcia di destro senza inquadrare lo specchio della porta. Al 21’ è Maggiore del Bari a sfiorare il gol, seguito al 27’ da Belic della Juve Stabia, che non riesce a concretizzare una buona occasione.Il vantaggio ospite arriva al 37’ con Candellone, che trasforma un rigore concesso per un fallo di mano di Braunoder. Prima del termine del primo tempo, al 45’, Verreth del Bari prova a riaprire la partita, ma senza successo.Nel secondo tempo la Juve Stabia ha altre chance per incrementare il vantaggio: al 13’ Candellone non sfrutta una buona occasione, mentre al 16’ Ruggero di testa non riesce a finalizzare. Il Bari cerca il pareggio, ma al 36’ Rao fallisce da una posizione favorevole, e al 38’ Candellone colpisce il palo. Nel recupero, al 91’, Gytkjaer del Bari sfiora il gol del pareggio senza riuscire a concretizzare.Con questa sconfitta, il Bari resta a caccia di punti nella classifica di Serie B. Nel prossimo turno, in programma sabato 24 gennaio alle 15, i biancorossi affronteranno il Cesena allo “Stadio Manuzzi – Orogel Stadium”.