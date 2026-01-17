Serie A, il Cagliari sorprende la Juventus: decide Mazzitelli nel secondo tempo
CAGLIARI – Il Cagliari torna a battere la Juventus dopo più di cinque anni, grazie a una rete di Mazzitelli nel secondo tempo che regala tre punti preziosi ai sardi. Nonostante il possesso palla e la pressione dei bianconeri, la squadra di Spalletti si è infranta più volte contro un muro difensivo costruito magistralmente dai rossoblù.
Protagonista della serata è stato Caprile, autore di interventi decisivi, ma la prestazione difensiva di tutto il Cagliari merita gli applausi. La Juventus, che arrivava a questo match con sette risultati utili consecutivi, si ferma bruscamente, pagando caro l’inefficacia sotto porta.
Il Cagliari, invece, consolida la propria solidità e dimostra come la difesa organizzata possa fare la differenza contro squadre di alto livello.
Da Cagliari, è tutto: appuntamento alle prossime sfide di Serie A.