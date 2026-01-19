Bari vecchia, al via la riqualificazione dei campi “Michele Fazio” grazie a Deloitte

BARI – È stato presentato questa mattina a Palazzo della Città il progetto dia Bari vecchia, reso possibile grazie alla sponsorizzazione di. All’incontro hanno partecipato il sindaco, l’assessore alla Cura del Territorio, il CEO di Deloitte Italia(in collegamento video), e l’Operate Leader Claudio Lusa. Presenti anche i genitori di Michele Fazio, Pinuccio e Lella, don Angelo Cassano di Libera, e rappresentanti dell’associazione culturale “I Custodi della Bellezza”.

Il progetto prevede la rimozione del manto erboso usurato, la posa di nuova pavimentazione, l’installazione di recinzioni e potenziamento dell’illuminazione pubblica, restituendo così agli abitanti del quartiere e ai giovani spazi completamente funzionali per la pratica sportiva amatoriale e dilettantistica. L’iniziativa, del valore di oltre 100mila euro, si inserisce negli investimenti di Deloitte sul territorio, con l’obiettivo di promuovere inclusione, coesione sociale e sviluppo economico.

“Questo intervento rappresenta un segnale importante per i ragazzi del centro storico, valorizzando la pratica sportiva come leva di coesione sociale e memoria della città”, ha spiegato il sindaco Leccese. “Restituiremo alla città spazi oggi in degrado, che diventeranno luoghi di aggregazione e crescita”, ha aggiunto Claudio Lusa.

Per Lella Fazio, madre di Michele, il progetto ha un forte valore simbolico: “All’indomani della morte di mio figlio, desideravo un campetto in suo ricordo. Vederlo oggi riqualificato è una grande gioia per tutta la comunità”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Deloitte in Puglia e in Italia, con investimenti nel campo della tecnologia, dell’innovazione e della formazione dei giovani, tra cui il GenAI Center for Business Innovation e l’hub NextOrbit dedicato alla New Space Economy.