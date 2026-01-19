Università di Bari e “In Progress” insieme per l’XI edizione di Women for Progress

BARI – Prende ufficialmente il via oggi la collaborazione tra l’e l’associazione culturalein vista dell’, in programma a Santa Maria di Leuca dal 29 maggio al 7 giugno 2026.

La convenzione prevede l’attivazione di un tirocinio formativo per studentesse e studenti dell’Ateneo barese, con un percorso integrato di formazione a distanza e in presenza, volto a sviluppare competenze nella progettazione culturale, comunicazione sociale, organizzazione di eventi e cittadinanza attiva.

«Questa convenzione aderisce pienamente alla missione formativa dell’Università», sottolinea la prof.ssa Loredana Perla, direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione. «Il tirocinio offre un’esperienza significativa in cui la formazione accademica dialoga con la realtà sociale, favorendo consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva».

I principi cardine di Women for Progress includono valorizzazione del ruolo delle donne come agenti di cambiamento, dialogo interculturale, responsabilità sociale, tutela dei diritti umani e promozione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

«Siamo orgogliosi di questa prestigiosa collaborazione con l’Università di Bari», afferma Giuseppina Nobile, presidente di “In Progress”. «La convenzione rappresenta un riconoscimento concreto della serietà e del valore culturale del format, consolidando Women for Progress come laboratorio formativo e spazio di crescita per le nuove generazioni».

Nel corso degli anni, il progetto ha ricevuto riconoscimenti di alto profilo istituzionale, tra cui quelli del Presidente della Repubblica e di diversi ministri, confermando la sua rilevanza e continuità nel panorama nazionale e internazionale.