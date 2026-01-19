Foggia, uomo trovato morto lungo la statale 16 a Serracapriola: indagini in corso
SERRACAPRIOLA – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina lungo la statale 16, all’altezza del comune di Serracapriola. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, il personale dell’Anas e il 118.
In un primo momento si era ipotizzato che l’uomo fosse stato investito da un veicolo, ma successivi accertamenti indicano la possibilità che possa essere stato colpito da un pesante cavo elettrico.
Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella che l’uomo stesse tentando di rubare cavi in rame. Poco distante dal luogo del ritrovamento è stata trovata un’auto che potrebbe essere quella utilizzata dall’uomo per recarsi sul posto.
Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare con precisione le cause della morte.
