Bari, via libera al piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nei cinque Municipi
BARI - La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato l’atto di indirizzo per la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi della città, con delibere di approvazione dei progetti esecutivi per le annualità 2024-2025 e linee guida programmatiche per il 2026.
Il programma, strutturato attraverso un accordo quadro triennale, nasce da un percorso condiviso tra assessorato, presidenti dei Municipi e strutture tecniche comunali, con l’obiettivo di rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei quartieri. Gli interventi saranno realizzati mediante contratti attuativi distinti per ciascun Municipio, a seguito delle procedure di gara che hanno individuato gli operatori incaricati dei lavori.
La prima annualità prevede un impegno complessivo di 7,3 milioni di euro, così suddivisi: Municipio 1: 1,97 milioni, Municipio 2: 1,87 milioni, Municipio 3, 4 e 5: 1,17 milioni ciascuno. Alcuni lavori sono già stati realizzati, tra cui l’area di sosta di San Girolamo (Municipio 3) e un parcheggio provvisorio a Santo Spirito (Municipio 5).
“Con questo piano di manutenzione straordinaria chiudiamo un percorso di condivisione con i Municipi e i consigli municipali – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi –. Gli interventi partiranno entro fine gennaio e comprendono asfalti, marciapiedi e riqualificazioni su strade principali e arterie cittadine, integrandosi con i lavori già in corso di AQP ed Enel sui sottoservizi e con il rifacimento del pacchetto stradale su 27 chilometri di grandi direttrici interessate dal futuro BRT”.
Tra gli interventi principali:
- Municipio 1: rifacimento di manto stradale in via Giustina Rocca, via Guglielmo Appulo e viale Archimede; marciapiedi in corso Sonnino, via Giovanni Pascoli e viale Japigia; riqualificazioni su via Don Bosco, via Melo e via Pisani.
- Municipio 2: asfalti e marciapiedi su rotatorie e vie principali come via De Ferrariis, via Comes, via Monte San Michele; nuovi interventi su via Pavoncelli, via S. Cirillo e Metodio, via Tupputi.
- Municipio 3: lavori su viale Europa, via Arturo del Bianco, strada San Girolamo e quartieri San Paolo, S. Girolamo-Fesca e Marconi; rifacimento marciapiedi e prolungamenti stradali.
- Municipio 4: interventi nei quartieri Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto su manti stradali, marciapiedi e piazze.
- Municipio 5: realizzazione di un parcheggio a raso a Santo Spirito, riqualificazione di marciapiedi e rifacimento di numerose strade principali e secondarie, tra cui via Roma, via D’Annunzio e vico IV Corso Garibaldi.