Bari, via libera al piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nei cinque Municipi

BARI - La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio, ha approvato l’atto di indirizzo per la programmazione degli interventi dinei cinque Municipi della città, con delibere di approvazione dei progetti esecutivi per le annualità 2024-2025 e linee guida programmatiche per il 2026.

Il programma, strutturato attraverso un accordo quadro triennale, nasce da un percorso condiviso tra assessorato, presidenti dei Municipi e strutture tecniche comunali, con l’obiettivo di rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei quartieri. Gli interventi saranno realizzati mediante contratti attuativi distinti per ciascun Municipio, a seguito delle procedure di gara che hanno individuato gli operatori incaricati dei lavori.

La prima annualità prevede un impegno complessivo di 7,3 milioni di euro, così suddivisi: Municipio 1: 1,97 milioni, Municipio 2: 1,87 milioni, Municipio 3, 4 e 5: 1,17 milioni ciascuno. Alcuni lavori sono già stati realizzati, tra cui l’area di sosta di San Girolamo (Municipio 3) e un parcheggio provvisorio a Santo Spirito (Municipio 5).

“Con questo piano di manutenzione straordinaria chiudiamo un percorso di condivisione con i Municipi e i consigli municipali – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi –. Gli interventi partiranno entro fine gennaio e comprendono asfalti, marciapiedi e riqualificazioni su strade principali e arterie cittadine, integrandosi con i lavori già in corso di AQP ed Enel sui sottoservizi e con il rifacimento del pacchetto stradale su 27 chilometri di grandi direttrici interessate dal futuro BRT”.

Tra gli interventi principali:

Municipio 1: rifacimento di manto stradale in via Giustina Rocca, via Guglielmo Appulo e viale Archimede; marciapiedi in corso Sonnino, via Giovanni Pascoli e viale Japigia; riqualificazioni su via Don Bosco, via Melo e via Pisani.

Municipio 2: asfalti e marciapiedi su rotatorie e vie principali come via De Ferrariis, via Comes, via Monte San Michele; nuovi interventi su via Pavoncelli, via S. Cirillo e Metodio, via Tupputi.

Municipio 3: lavori su viale Europa, via Arturo del Bianco, strada San Girolamo e quartieri San Paolo, S. Girolamo-Fesca e Marconi; rifacimento marciapiedi e prolungamenti stradali.

Municipio 4: interventi nei quartieri Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto su manti stradali, marciapiedi e piazze.

Municipio 5: realizzazione di un parcheggio a raso a Santo Spirito, riqualificazione di marciapiedi e rifacimento di numerose strade principali e secondarie, tra cui via Roma, via D’Annunzio e vico IV Corso Garibaldi.

Il piano, che prevede un accordo quadro da 27 milioni di euro fino al 2027, garantirà una programmazione organica e duratura degli interventi, con priorità alla sicurezza dei pedoni, alla fruibilità dei quartieri e alla manutenzione di strade e aree di sosta.