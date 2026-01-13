Rutigliano, giovedì 15 gennaio l’inaugurazione del 37° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta

RUTIGLIANO - Giovedì 15 gennaio alle ore 18.30, presso il(Palazzo San Domenico, via L. Tarantini), si terrà la cerimonia di inaugurazione del

L’evento darà ufficialmente il via al programma di appuntamenti legati alla storica Fiera del Fischietto in Terracotta, che si svolgerà a Rutigliano nelle giornate del 17, 18, 25 e 26 gennaio.

Durante la serata saranno presentate le principali novità dell’edizione 2026 della Fiera, insieme al calendario completo degli eventi e alle iniziative culturali che accompagneranno uno degli appuntamenti più significativi della tradizione artigianale e identitaria del territorio.

La cerimonia rappresenta un’occasione per scoprire le innovazioni legate all’arte del fischietto in terracotta e per valorizzare un patrimonio culturale che da decenni caratterizza Rutigliano a livello nazionale.