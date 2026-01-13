Rutigliano, giovedì 15 gennaio l’inaugurazione del 37° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta
RUTIGLIANO - Giovedì 15 gennaio alle ore 18.30, presso il Museo del Fischietto in Terracotta “Domenico Divella” (Palazzo San Domenico, via L. Tarantini), si terrà la cerimonia di inaugurazione del 37° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta “Città di Rutigliano”.
L’evento darà ufficialmente il via al programma di appuntamenti legati alla storica Fiera del Fischietto in Terracotta, che si svolgerà a Rutigliano nelle giornate del 17, 18, 25 e 26 gennaio.
Durante la serata saranno presentate le principali novità dell’edizione 2026 della Fiera, insieme al calendario completo degli eventi e alle iniziative culturali che accompagneranno uno degli appuntamenti più significativi della tradizione artigianale e identitaria del territorio.
La cerimonia rappresenta un’occasione per scoprire le innovazioni legate all’arte del fischietto in terracotta e per valorizzare un patrimonio culturale che da decenni caratterizza Rutigliano a livello nazionale.
