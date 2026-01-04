Bari, violenta rissa tra ragazzi in piazza Risorgimento: residenti denunciano carenza di controlli
BARI – Momenti di tensione nel quartiere Libertà di Bari, dove nella notte tra sabato e domenica due ragazzi si sono affrontati in una violenta rissa in piazza Risorgimento, davanti a circa venti coetanei che assistevano alla scena senza intervenire.
L’episodio è stato ripreso da un residente, che ha poi inviato il video anche alla nostra redazione. Nonostante le immagini documentino chiaramente la rissa, nessuno avrebbe allertato le forze dell’ordine.
I residenti del quartiere tornano a denunciare la carenza di controlli notturni e la percezione di un clima di crescente insicurezza. L’episodio riporta all’attenzione la necessità di una maggiore presenza delle autorità sul territorio, soprattutto nelle ore serali, per prevenire atti di violenza e garantire sicurezza alla comunità.
