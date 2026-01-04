Brindisi, giovane migrante aggredito nel centro città: indagini in corso

BRINDISI – Paura nella notte nel centro di Brindisi, dove un giovane migrante è statoin una zona frequentata da numerosi locali e passanti.

Il ragazzo, soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con una ferita alla testa e traumi in varie parti del corpo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato colpito con una bottiglia di vetro e, a seguito dell’impatto, ha battuto la testa sulle basole perdendo conoscenza.

Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione. Non è ancora chiaro se il giovane sia rimasto coinvolto in una rissa o se l’aggressione sia avvenuta a seguito di un litigio con un’altra persona. La polizia sta raccogliendo testimonianze e visionando eventuali filmati di sicurezza della zona per ricostruire quanto accaduto.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra residenti e titolari dei locali della zona, che chiedono maggiore sicurezza nelle aree della movida cittadina.