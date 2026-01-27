Ostuni, Giornata della Memoria: oggi e domani a Palazzo Roma le proiezioni del film 'Norimberga' per le scuole



OSTUNI (BR) - In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Ostuni promuove per le giornate di oggi e domani, 27 e 28 gennaio, le proiezioni del film Norimberga presso il Cinema Teatro Palazzo Roma, rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della città. - In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Ostuni promuove per le giornate di oggi e domani, 27 e 28 gennaio, le proiezioni del film Norimberga presso il Cinema Teatro Palazzo Roma, rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della città.





L’iniziativa rientra nelle attività dedicate al 27 gennaio, istituito dalla Legge n. 211/2000 come momento di riflessione sullo sterminio del popolo ebraico, sulle leggi razziali, sulle persecuzioni e sulle deportazioni, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e rafforzare la consapevolezza civile delle nuove generazioni.





Attraverso il linguaggio del cinema, gli studenti sono accompagnati in un percorso di approfondimento e riflessione sui valori della libertà, del rispetto e della dignità umana, per comprendere le conseguenze dell’odio e dell’intolleranza e riconoscere l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione.





"Trasmettere la memoria degli orrori del passato è un dovere morale e civile, un atto di responsabilità verso le nuove generazioni - dichiara il sindaco Angelo Pomes -. Ricordare significa riflettere sull’importanza di contrastare ogni forma di odio, razzismo e discriminazione. Coltiviamo la memoria per costruire un futuro di pace, affinché tragedie simili non si ripetano più. Il coraggio e la consapevolezza dei giovani possono e devono essere una luce di speranza contro ogni forma di violenza e prepotenza".





L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative educative e culturali che rafforzino la memoria collettiva e contribuiscano alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili e attenti ai valori fondamentali della democrazia.