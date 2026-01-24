Bitonto, assalto al bancomat: doppia esplosione nella filiale della Banca Popolare Pugliese

BITONTO – Nuovo assalto ai bancomat nel Barese e in Puglia. Nella notte, una doppia esplosione ha interessato la filiale della Banca Popolare Pugliese in via Verdi a Bitonto, svegliando i residenti della zona e sventrando la struttura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia per i rilievi. I danni alla filiale sono ingenti, ma al momento non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro.