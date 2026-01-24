Ugento, tragedia in campagna: 53enne muore schiacciato da un tronco

UGENTO – Tragedia nelle campagne di Ugento, in Salento, dove un uomo di 53 anni, Walter Basile, ha perso la vita mentre stava effettuando alcuni lavori agricoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un grosso tronco che, per cause ancora in fase di accertamento, ha ceduto improvvisamente crollandogli addosso. L’impatto è stato fatale e il 53enne è morto sul colpo.

Walter Basile lascia la moglie e due figli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.