Bitritto-Bitetto: auto si ribalta contro un ulivo, tre ragazze ferite lievemente

BARI - Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada tra Bitritto e Bitetto. Un’auto con a bordo tre giovani, due di 19 anni e una di 21, è uscita di strada, ribaltandosi e schiantandosi contro un ulivo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno trasportato le ragazze in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, tutte hanno riportato solo ferite lievi.

Un vero e proprio miracolo, soprattutto alla luce dei recenti tragici incidenti nella zona che avevano causato la morte di quattro giovani nel Barese.