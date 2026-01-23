Sanità, Perrini: 'I dipendenti del Cup di Taranto lavoratori di serie B rispetto agli altri colleghi delle altre province'



TARANTO - "Le condizioni lavorative del personale del Cup di Taranto sono ormai al limite, per questo ho richiesto l'audizione dell'assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia per fare chiarezza sulla grave situazione. Ad oggi, infatti, al personale, avente diritto, non viene riconosciuto il livello contrattuale C e non è stato adeguato l'orario di lavoro alle 36 ore settimanali, in evidente difformità rispetto a quanto già applicato sull'intero territorio regionale. Una disparità di trattamento inaccettabile che penalizza lavoratori e lavoratrici impegnati quotidianamente in un servizio essenziale per i cittadini" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini,





"Non è tollerabile che all’interno della stessa Regione Puglia vi siano applicazioni contrattuali differenti a parità di mansioni e responsabilità. I diritti dei lavoratori non possono essere subordinati a inerzie amministrative o a interpretazioni difformi delle norme vigenti. Si tratta di una questione che non nasce oggi: già nella passata legislatura ho presentato due interrogazioni e promosso specifiche audizioni sul tema, e complessivamente sono state oltre venti le iniziative istituzionali – tra interrogazioni e audizioni – affrontate tra la precedente e l’attuale legislatura. Un percorso che dimostra come la criticità sia ben nota e strutturale ma mai definitivamente risolta. Continuerò a vigilare su questa vicenda e a portarla nelle sedi istituzionali competenti finché non verranno riconosciuti ai lavoratori del Cup di Taranto gli stessi diritti garantiti al restante personale regionale" ha dichiarato ancora Renato Perrini.