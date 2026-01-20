Brindisi, dopo il successo della prima puntata giovedì 22 gennaio torna 'Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia'



Le conversazioni in diretta Instagram del Presidente della ASCR "Uniti per lo sport" proseguono con il Presidente CSI Brindisi Ivano Rolli ed il Commercialista sportivo Stefano La Palma





BRINDISI - Riscontro positivo oltre ogni più rosea aspettativa per la prima puntata delle dirette del nuovo format social in diretta su Instagram dal titolo "Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia". Neanche il tempo di riprendere fiato che è tutto pronto per il secondo appuntamento.





L’esperienza social, volutamente riproposta in una nuova veste con più ospiti, un confronto aperto e un riferimento più diretto ed incisivo al mondo dello sport, tornerà in live giovedì 22 gennaio 2026, con inizio alle ore 21:00 sulla pagina Instagram @maestro_carmine_iaia, con la conduzione del giornalista brindisino Nico Lorusso chiamato a moderare il dialogo tra il Maestro Carmine Iaia, con cui costituisce il cast fisso della trasmissione, e i prossimi due ospiti, il Presidente CSI Brindisi e Consigliere Nazionale CSI Ivano Rolli, ed il commercialista, revisore contabile esperto di fiscalità sportiva, responsabile Fisco Sport Events e consulente specialistico di Asd e Ssd Stefano La Palma con i quali sarà avviato il confronto su temi di attualità, sport, territorio e crescita sociale.





"Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia" si propone come uno spazio di dialogo dinamico e partecipato, in cui il pubblico può seguire le dirette e intervenire attivamente anche attraverso la chat e i messaggi istantanei messi a disposizione dal social network. L’appuntamento su Instagram, ha l’obiettivo di condividere idee, esperienze e prospettive legate allo sport e alla sua funzione sociale. Naturalmente l’opportunità di partecipazione alla diretta delle prossime puntate resta aperta a chiunque operi nel mondo dello sport e abbia desiderio di fornire un proprio contributo.