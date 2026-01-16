Brindisi, funerali di Pietro Zantonini: il vigilante morto a Cortina

BRINDISI - Si terranno domenica 18 gennaio alle 12:30, nella chiesa Sacro Cuore Salesiani a Brindisi, i funerali di Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni deceduto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio a Cortina d’Ampezzo.

Indagini in corso

Sull’episodio la procura di Belluno ha aperto un’inchiesta: è indagato per omicidio colposo il titolare della società per la quale Zantonini lavorava all’interno del cantiere dello Stadio del Ghiaccio, struttura che tra poche settimane ospiterà le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L’avvio delle indagini è stato sollecitato da un esposto presentato dai familiari della vittima ai carabinieri.

Ieri è stata eseguita l’autopsia: al momento, i primi esiti indicano un «evento cardiaco acuto», ritenuto «difficilmente riconducibile» all’ipotermia dovuta alle basse temperature in cui lavorava il vigilante. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire con precisione le cause del decesso.

Rientro della salma a Brindisi

La salma di Zantonini è attesa a Brindisi nella giornata di sabato. La città, dove l’uomo viveva prima di trasferirsi temporaneamente in Veneto per motivi di lavoro, si prepara a dare l’ultimo saluto a Pietro nella cerimonia funebre di domenica.