Tolentino, operaio barese precipita da 4 metri nel cantiere del nuovo ospedale

TOLENTINO - Un operaio di 48 anni, originario di Bari, è rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato da un’altezza di circa 4 metri nel cantiere del nuovo ospedale di Tolentino, in provincia di Macerata.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe calpestato un pannello che ha ceduto, provocando la caduta dal primo piano della struttura ancora in costruzione.

Soccorsi e trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, i Carabinieri e gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) per prestare i primi soccorsi. Vista la gravità delle condizioni, l’operaio è stato trasferito in eliambulanza ad Ancona, presso l’ospedale regionale di Torrette, dove è ricoverato per le cure del caso.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul cantiere.