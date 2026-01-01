“Bubbles Revolution” incanta Bitritto: magia e poesia al Palatour

BITRITTO - Lunedì 5 gennaio, alle ore 18.00, il Palatour di Bitritto diventerà il palcoscenico di un’esperienza unica e suggestiva con “Bubbles Revolution”, lo spettacolo capace di trasformare le bolle di sapone in un linguaggio artistico universale fatto di luce, colore ed emozione. Un evento pensato per coinvolgere spettatori di ogni età, conducendoli in un viaggio sensoriale fuori dall’ordinario.

Sul palco prenderà vita un universo incantato, in cui bolle giganti e scintillanti si evolvono in veri e propri elementi coreografici, dialogando in modo armonico con musiche avvolgenti e raffinati giochi di luce. Bubbles Revolution si distingue per la sua forte componente poetica e visiva, celebrando la bellezza dell’effimero e risvegliando quello stupore autentico che appartiene al mondo dell’infanzia.

Lo spettacolo, pensato per tutta la famiglia, supera le barriere generazionali grazie a un linguaggio immediato e universale, basato su immagini, suggestioni ed emozioni condivise. Proprio questa capacità di unire pubblici diversi ha reso Bubbles Revolution uno degli appuntamenti più apprezzati nei cartelloni teatrali internazionali, un format che ha conquistato palcoscenici in tutto il mondo.

Protagonisti dello spettacolo sono Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite. Zoppi, palermitano di nascita e romano d’adozione, si avvicina alla magia fin da bambino, affiancando allo studio dell’illusionismo una formazione scientifica in chimica. Da questa combinazione nasce una speciale “formula” che gli consente di creare bolle di sapone giganti, intuizione da cui prende origine la prima versione di Bubbles Revolution, successivamente arricchita dall’incontro artistico con Sabaliauskaite.

Rolanda Sabaliauskaite, nata a Vilnius e trasferitasi a Roma, è laureata in psicologia e coltiva la passione per la magia sin dall’adolescenza. All’interno dello spettacolo cura in particolare le parti dedicate all’illusionismo e al light painting, una tecnica che fonde speed painting e giochi di luce su materiali sensibili ai raggi UV, dando vita a effetti visivi originali e di grande impatto.

Luci, manipolazioni, levitazioni e bolle di sapone si intrecciano così in una proposta scenica di forte suggestione, che trova nel Palatour di Bitritto lo spazio ideale per esprimere appieno la propria forza evocativa e regalare al pubblico un pomeriggio di autentica meraviglia.