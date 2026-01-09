Cadavere di una donna ritrovato in una cisterna tra Martina Franca e Alberobello

TARANTO – I vigili del fuoco di Taranto sono intervenuti lungo la Provinciale 58, tra Martina Franca e Alberobello, per recuperare il cadavere di una donna trovato all’interno di una cisterna. Sul posto è stata inviata anche una squadra di sommozzatori per le operazioni di recupero.

La segnalazione è giunta agli operatori del 118 che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare la vittima e ricostruire i fatti.