Nardò, incendio distrugge due auto e ne danneggia una terza

NARDO' – Nella notte scorsa un incendio ha interessato più autovetture in via Vittorio Bodini, nel Comune di Nardò. L’allarme è scattato intorno alle 2:55, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale con tre mezzi di soccorso.

All’arrivo delle squadre, le fiamme avevano già completamente distrutto una Ford Fiesta e una Renault Captur, mentre una terza vettura, una Volkswagen Lupo, ha subito danni a causa del calore irradiato dal rogo.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per persone e proprietà. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli per gli accertamenti di competenza.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio.