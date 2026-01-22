Calcio, Serie A: calciatori top del girone d'andata
Il girone d’andata della Serie A 2025/2026 sta andando verso la sua conclusione, per poi fare il cosiddetto giro di boa e lanciare lo sprint verso gli ultimi mesi di campionato. Un campionato che fino ad ora si è contraddistinto per il suo livellamento e l’equilibrio tra le squadre. Eppure tra le formazioni del massimo campionato italiano non sono mancate grandi prestazioni individuali di alcuni calciatori, i quali hanno sorpreso per continuità, impatto e media voto nelle pagelle ufficiali del fantacalcio e dei principali quotidiani sportivi. Giocatori top che nel girone d’andata sono stati quindi protagonisti assoluti. Vediamo, ruolo per ruolo chi ha sorpreso.
In porta
Tra i pali chi ha sorpreso davvero per continuità e solidità è certamente Mike Maignan del Milan, il quale emerge come uno dei portieri più costanti e decisivi della Serie A. Nonostante il campionato tenda ad avere una media gol complessiva piuttosto bassa, le parate di Maignan e la sua affidabilità tra i pali hanno contribuito a mantenere il Milan competitivo nelle zone alte della classifica, facendo del portiere un punto di riferimento fondamentale in ottica di risultati e di fantacalcio. Non è un caso che il diavolo stia insistendo per trovare un accordo con il giocatore per il suo prolungamento di contratto e riuscire, così, ad assicurarsi una roccia tra i pali.
I difensori
In difesa sicuramente si è distinto Federico Dimarco dell’Inter, il quale si conferma tra i difensori con la media voto più alta, combinando contributi offensivi e solidità difensiva. Secondo le medie riportate dai dati statistici, Dimarco è certamente un punto di riferimento per una formazione che secondo i pronostici e osservando anche le quote della Serie A è da considerare una grande favorita per la conquista del titolo finale.
Ma tra i migliori emerge anche Wesley della Roma, in grado di influenzare le dinamiche di gioco, offrendo prestazioni regolari con buone medie voto che si riflettono nei voti delle pagelle settimanali. La propensione al possesso palla e l’intelligenza tattica fanno del brasiliano un pilastro della retroguardia giallorossa.
E torniamo in casa Inter con Alessandro Bastoni, tra le certezze della squadra nerazzurra e la Nazionale. La sua capacità di lettura delle situazioni, il contributo alla costruzione dal basso e la precisione nei passaggi lo rendono una certezza per la squadra nerazzurra, che secondo i pronostici e osservando anche le quote della Serie A è da considerare tra le grandi favorite per la conquista del titolo finale.
I centrocampisti
Passiamo così ai centrocampisti dove Nico Paz, stellina del Como, è il migliore per media voto e fantamedia in Italia. Il giovane talento argentino ha saputo combinare dinamismo, qualità tecnica e incisività, risultando spesso decisivo nella manovra offensiva della sua squadra e attirando l’attenzione degli osservatori.
Spostiamoci a Bologna, dove Riccardo Orsolini continua a essere un punto di riferimento a centrocampo degli emiliani e di tutti i fantallenatori. Costante nelle prestazioni e nelle votazioni, Orsolini ha collezionato contributi significativi sia in termini di assist che di bonus, riflettendo un ruolo di primaria importanza nelle rotazioni offensive di Mihajlović.
E che dire di Nikola Vlasic, talento del Torino che in silenzio ma con prestazioni convincenti completa il trio di centrocampisti di spicco. La media voto di Vlasic, pur non tra le più alte in assoluto, è comunque indicativa di un rendimento regolare e di un peso specifico nelle scelte tattiche del Torino, con giocate di qualità e capacità di incidere in zone nevralgiche del campo.
Gli attaccanti
Primo nella classifica marcatori, da sempre al top della Serie A. Lautaro Martinez si conferma protagonista assoluto del campionato: la sua media voto tra gli attaccanti è tra le più elevate, riflettendo gol, assist e continuità di prestazioni. Il contributo di Martinez è stato spesso decisivo per l’Inter, consolidando il suo ruolo di leader offensivo per una formazione che, osservando anche le quote della Serie A, è da considerare una delle grandi favorite alla conquista dello scudetto.
Andiamo allora in casa Juventus dove Kenan Yildiz sta convincendo sempre più, partita dopo partita, per personalità e ovviamente media voto. Il giovane talento turco-tedesco ha saputo imporsi con gol e presenza in zona offensiva, attirando l’attenzione per il suo potenziale e la capacità di esprimere qualità e freddezza sotto porta.
E chiudiamo con una certezza. Cristian Pulisic nel Milan è sempre più anello inscindibile del club, osannato dai tifosi. Secondo le statistiche di rendimento della Serie A, Pulisic figura tra gli attaccanti più efficaci in termini di gol e media voto, confermando di essere un elemento chiave nel reparto offensivo del Milan e un profilo di grande affidabilità per tecnicalità e contributo ai risultati.