Can Yaman coinvolto in un’operazione anti-droga a Istanbul: rilasciato dopo l’interrogatorio

ISTANBUL – Il noto attore turco, molto popolare anche in Italia, è stato rilasciato dopo essere stato arrestato nella notte durante un’operazione anti-droga in diversi locali di Istanbul. Secondo i media turchi, all’attore sarebbe stato contestato il possesso di stupefacenti per uso personale, ma dopo aver rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti è stato lasciato libero.

L’arresto rientra in un’inchiesta più ampia che coinvolge personaggi famosi e giornalisti della città, con accuse che vanno dal possesso di droghe all’agevolazione dell’uso di sostanze, fino all’incoraggiamento o alla mediazione per la prostituzione. Secondo il giornale Hurriyet, la procura non aveva emesso un mandato di arresto nei confronti di Yaman, ma aveva disposto la perquisizione di nove locali. Alcune segnalazioni avevano indicato che l’attore avrebbe fatto uso di droghe, e nel corso della perquisizione della discoteca sarebbero state trovate alcune sostanze.

Yaman era stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel, e portato all’Istituto di medicina forense per gli esami del sangue. I blitz, condotti nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, hanno riguardato nove night club di Istanbul, con l’arresto di spacciatori, gestori e proprietari dei locali, dove sarebbe avvenuto il traffico delle sostanze stupefacenti.

L’attore, già protagonista della nuova serie tv su Sandokan, torna ora in libertà in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine.