'Generation Academy', al via i corsi il 17 gennaio ad Oria



Ultimi giorni per aggiudicarsi i pochi posti rimasti. Alta formazione e clima amichevole: i professionisti Gino Cesaria e Rosangela Giurgola pronti a guidare i nuovi corsisti.





ORIA (BR) – La Generation Academy scalda i motori per la ripartenza ufficiale delle attività prevista per il prossimo 17 gennaio nella sede di Oria. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza formativa d’eccellenza, l’Academy annuncia che restano pochissimi posti disponibili per completare le classi, invitando gli aspiranti allievi di tutte le età a procedere rapidamente con le iscrizioni.





La proposta didattica di quest’anno punta su un binomio vincente: alta professionalità e un ambiente sereno e giocoso, ideale per chi muove i primi passi nel mondo delle arti performative e della comunicazione. Il metodo della Generation Academy mira infatti a far sentire ogni studente a proprio agio, abbattendo le barriere della timidezza attraverso il gioco e il confronto costante.





A garantire l'eccellenza dei percorsi formativi saranno due nomi di spicco del panorama artistico:

- Gino Cesaria (Recitazione Base): Attore e regista con una consolidata esperienza nel settore, Cesaria metterà a disposizione dei principianti la sua capacità di analisi del testo e dell'interpretazione, guidando gli allievi alla scoperta della propria voce espressiva.

- Rosangela Giurgola (Dizione): Esperta della parola e della fonetica, la coach Giurgola curerà l'uso corretto della lingua italiana, aiutando i partecipanti a migliorare l’articolazione e la sicurezza comunicativa, strumenti essenziali per qualsiasi carriera professionale.





"Siamo pronti a ripartire con un'energia straordinaria," spiega la direttrice dell' Academy Nadia Carbone, "Vogliamo che i nostri allievi imparino dai migliori professionisti, ma in un clima che favorisca la creatività e il divertimento. Il fatto che i posti siano quasi esauriti conferma che la nostra visione è condivisa da molti".





Il termine ultimo per consolidare le classi è il 15 Gennaio 2026. Gli interessati possono richiedere informazioni o prenotare uno degli ultimi posti disponibili contattando la segreteria a: generationsegreteria@gmail.com o 327-5726551.



