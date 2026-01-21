Candlelight celebra San Valentino a Bari: concerto romantico a lume di candela il 14 febbraio

BARI – Candlelight®, la celebre rassegna di concerti dal vivo ideata da Fever, arriva a Bari per celebrare il mese di San Valentino con un appuntamento all’insegna del romanticismo e della musica senza tempo. L’evento è in programmanella suggestiva cornice del

Protagonista della serata sarà un quartetto d’archi, che interpreterà alcune delle più amate canzoni d’amore di sempre e celebri temi cinematografici, rivisitati in chiave classica e avvolti da un’atmosfera intima e suggestiva creata da migliaia di candele. In programma brani iconici come Unchained Melody, La Vie En Rose, Can’t Help Falling in Love e My Heart Will Go On, capaci di emozionare il pubblico e rendere unica la serata di San Valentino.

Candlelight: Speciale San Valentino è ormai considerato una vera e propria tradizione internazionale, apprezzata per la capacità di valorizzare musicisti locali di talento e location esclusive, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e memorabile. Un’occasione pensata per coppie e appassionati di musica che desiderano condividere un momento speciale, lontano dai formati di intrattenimento convenzionali.

Programmazione

Evento: Candlelight Valentine’s – Timeless Love Songs

Luogo: Cortile di UNAHOTELS Regina, Bari

Data e ora: 14 febbraio 2026, ore 19.00



