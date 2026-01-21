Candlelight celebra San Valentino a Bari: concerto romantico a lume di candela il 14 febbraio
BARI – Candlelight®, la celebre rassegna di concerti dal vivo ideata da Fever, arriva a Bari per celebrare il mese di San Valentino con un appuntamento all’insegna del romanticismo e della musica senza tempo. L’evento è in programma venerdì 14 febbraio alle ore 19.00 nella suggestiva cornice del Cortile di UNAHOTELS Regina.
Protagonista della serata sarà un quartetto d’archi, che interpreterà alcune delle più amate canzoni d’amore di sempre e celebri temi cinematografici, rivisitati in chiave classica e avvolti da un’atmosfera intima e suggestiva creata da migliaia di candele. In programma brani iconici come Unchained Melody, La Vie En Rose, Can’t Help Falling in Love e My Heart Will Go On, capaci di emozionare il pubblico e rendere unica la serata di San Valentino.
Candlelight: Speciale San Valentino è ormai considerato una vera e propria tradizione internazionale, apprezzata per la capacità di valorizzare musicisti locali di talento e location esclusive, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e memorabile. Un’occasione pensata per coppie e appassionati di musica che desiderano condividere un momento speciale, lontano dai formati di intrattenimento convenzionali.
Programmazione
- Evento: Candlelight Valentine’s – Timeless Love Songs
- Luogo: Cortile di UNAHOTELS Regina, Bari
- Data e ora: 14 febbraio 2026, ore 19.00
Con Candlelight, Fever continua a portare nelle città di tutto il mondo format innovativi che uniscono musica, arte e scenari suggestivi, confermandosi punto di riferimento globale nella scoperta di esperienze culturali dal vivo.