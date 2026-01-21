Bp Lab: l’esibizione musicale degli Smooth & Blues

BARI - Giovedì 22 gennaio, negli spazi di Bp Lab, ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento del format “Dopolaboro” con l’esibizione musicale del progetto musicale Smooth & Blues, composto da Francesco Fidati e Gianni Quadrelli, incentrato su sonorità pop, soul e R&B degli anni ‘70, ‘80 e ‘90.A caratterizzare il lavoro del duo è la rivisitazione dei brani proposti, riarrangiati e riportati alla loro matrice più blues, dagli stessi protagonisti del live. Da Prince a Michael Jackson, Sade, Spandau Ballet, Tina Turner e tanti altri, saranno eseguiti i successi apparentemente pop o rock 70s, 80s e 90s, destrutturando la versione originale e dando origine a un sound che rappresenta un vero e naturale stato d'animo.“Il senso artistico di questo progetto – ha spiegato Gianni Quadrelli – è il ripescaggio di brani del passato, soprattutto degli anni ’80, conosciuti nella loro leggerezza e superficialità, tipico dell’edonismo di quegli anni e li abbiamo riportati alla loro originale natura ancestrale, dal punto di vista armonico. Io in particolare, ho fatto un lavoro di armonizzazione e arrangiamento in modo che i brani siano comunque riconoscibili, ma con delle sonorità differenti rispetto all’originale”.Chitarrista, compositore, insegnante e musicoterapeuta, Quadrelli ha studiato musica classica all'età di 10 anni, per poi innamorarsi del jazz, della musica brasiliana, tango e funk. Ha pubblicato circa 15 dischi tra cui uno di sue composizioni originali. È fondatore di progetti quali "E dall", "NuTangowave", oltre a "Smooth and Blues". Collabora attivamente con la band Bandita e Radiolibrequartet. Francesco Fidati, la voce del duo, è un artista eclettico e poliedrico. Da sempre innamorato della musica, ha cominciato a studiare canto pop scoprendo una spiccata vena soul & blues che lo ha portato a innamorarsi della musica Motown. Nel suo percorso artistico ha avuto modo di esibirsi con lo pseudonimo Sinner irriverente popstar camaleontica, di stampo pop-dance. Dopo una lunga pausa dalla musica, è tornato a mettersi in gioco solo con la sua voce e la sua voglia di rinascere attraverso la partnership con Quadrelli.Ad accompagnare questo appuntamento saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, a caratterizzare un’esperienza multisensoriale che, come di consueto, riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project che, accanto alla musica, propone anche il food e il beverage di alta qualità.Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – BariInfo: 3756855335Inizio spettacoli: 20.30