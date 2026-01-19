Canosa di Puglia, dibattito sulla Riforma Nordio: confronto tra favorevoli e contrari

CANOSA DI PUGLIA – Giovedì 22 gennaio, alle ore 19, il Centro Studi e Ricerche di Farmalabor “Dr. Sergio Fontana 1900-1982” ospiterà un incontro dedicato alla riforma della giustizia nota come “Riforma Nordio”, con l’obiettivo di offrire una panoramica equilibrata e approfondita sulle novità legislative proposte dal Ministro della Giustizia.

L’iniziativa, intitolata “La Riforma Nordio: Le ragioni del sì e del no”, sarà un’occasione per confrontarsi su punti di forza, criticità e possibili impatti del provvedimento, attraverso il dialogo tra esperti del settore, magistrati e rappresentanti delle istituzioni.

Sul tavolo dei relatori, a sostegno del sì interverranno il Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e gli avvocati Giuseppe Limongelli e Mario Malcangi. A difesa del no, invece, prenderanno la parola il Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti, il Giudice della Corte d’Assise di Bari Michele Parisi e l’avvocato Michele Laforgia.

L’incontro, moderato dal giornalista Paolo Pinnelli, prevede anche i saluti di Sergio Fontana, promotore dell’iniziativa, e si propone di stimolare una riflessione pubblica su temi centrali per lo Stato di diritto e l’efficienza del sistema giudiziario italiano.

Dettagli dell’evento: