Trasporti, Piemontese: “Il primo giorno si comincia dalle persone. Sul treno delle 7:32 per capire, ascoltare, migliorare”

FOGGIA – Nel suo primo giorno da assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità,ha scelto un approccio simbolico e concreto: partire dal cuore della quotidianità dei pugliesi, prendendo il treno regionale veloce delle 7:32 da Foggia a Bari. A bordo, studenti, impiegati, lavoratori e docenti, abituali fruitori del treno come un vero e proprio metrò regionale, hanno condiviso con lui il viaggio.

“Ho voluto cominciare così, da uno dei momenti centrali della vita quotidiana di migliaia di persone – ha dichiarato Piemontese – perché le politiche pubbliche sui trasporti nascono nei luoghi attraversati ogni giorno dalle persone: sui binari, nelle carrozze, negli orari in cui la maggior parte dei pugliesi raggiunge il lavoro, le scuole o le università. È lì che si misura la qualità di un servizio. Non sarà così ogni giorno, ma ho voluto sottolineare da dove devono partire le decisioni”.

Il viaggio non è stato solo simbolico: rappresenta anche la direzione che l’assessorato intende seguire nell’esperienza di governo guidata dal presidente Antonio Decaro. L’obiettivo è chiaro: aiutare i cittadini a muoversi meglio, ottimizzando tempi e costi, rendendo il trasporto pubblico più frequente, affidabile e conveniente, con particolare attenzione a lavoratori, studenti, pendolari e alle aree interne della regione.

Alla stazione di Trani, Piemontese ha incontrato Debora Ciliento, oggi assessora regionale all’Ambiente e sua predecessora nella delega ai Trasporti, in un passaggio di consegne simbolico e concreto. “Inizia oggi un nuovo viaggio per me e Raffaele Piemontese – ha commentato Ciliento –. Lascio una delega che ho voluto interpretare in ottica di servizio pubblico e sostenibilità, stessa attenzione che porterò nella nuova delega all’Ambiente, per una Puglia che si muove e si sviluppa nel rispetto dell’ambiente e dei bisogni dei cittadini”.

La collaborazione tra le due deleghe guarda a una Puglia più connessa, capace di superare l’isolamento di paesi, aree interne e periferie urbane grazie a una rete integrata di treni, autobus e servizi di mobilità locale, pensata come un unico sistema al servizio delle persone.