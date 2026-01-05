Capurso saluta il Natale con un grande finale: domani arriva la Befana nella Villa Comunale

CAPURSO - Il Natale a Capurso si è rivelato un evento che ha saputo superare i confini della città, incantando cittadini e turisti con eventi ricchi di magia e tradizione capaci di mettere in risalto la vitalità di un territorio che ha scelto di celebrare le festività con una programmazione ricca e variegata, capace di trasformare anche i più “Grinch” in simpatici Elfi natalizi. Si avvicina ora il gran finale. Martedì 6 gennaio, la Villa Comunale sarà il cuore pulsante della città per l'atteso arrivo della Befana, un evento che promette di regalare un’ultima, straordinaria mattinata di festa a famiglie, bambini e visitatori.Dalle 10.30, il parco cittadino ospiterà un'incredibile serie di attività, tra cui animazioni, giochi di magia, personaggi dei cartoni animati, mascotte, calze, carbone, dolcetti e caramelle per far vivere ai più piccoli il fascino delle festività natalizie fino all’ultimo istante. L'iniziativa, organizzata con la collaborazione dei volontari del progetto Open Village, vedrà anche la partecipazione della compagnia dei Danzattori Puglia, per una mattinata di puro divertimento e condivisione, pensata per regalare ai più piccoli un ultimo, magico saluto al Natale.Ma la giornata non si esaurirà qui. Dalle 10.00, alla stazione di Capursetto del Villaggio di Natale, si terrà l’estrazione dei premi del concorso “Mercanti Insieme”, un’iniziativa pensata dall’Assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Capurso in collaborazione con l’associazione dei commercianti AssComCrea per incentivare il commercio locale e rafforzare il legame tra la comunità e le attività del territorio. Tra i premi in palio, una super crociera per due persone sarà il clou della giornata, regalando ai partecipanti una sorpresa imperdibile.A tracciare un bilancio delle festività è il Sindaco di Capurso Michele Laricchia che esprime soddisfazione per il percorso condiviso costruito dalla comunità: «Capurso ha brillato in questo bellissimo dicembre capursese. Il Natale che si avvia alla conclusione è il frutto di un grande lavoro collettivo, fatto di passione, impegno e amore per la nostra comunità. Grazie ai volontari, agli operatori dei mercatini, agli Elfi, agli organizzatori delle Fanoje e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di un programma capace di parlare a tutta l’area metropolitana. L'entusiasmo che ha animato le nostre strade è testimoniato anche dal fatto che Capurso è stato classificato tra i primi posti della Top Ten dei Natali pugliesi, un riconoscimento che appartiene a tutta la città e che è frutto di un lavoro fatto con visione e spirito di servizio. È la conferma che quando una comunità lavora insieme può costruire bellezza, attrattività e senso di appartenenza».Il gran finale del Natale a Capurso il 6 gennaio segnerà dunque la conclusione di una stagione natalizia che ha visto Capurso protagonista non solo della propria comunità, ma anche sulla scena regionale, come uno dei luoghi più affascinanti e vivaci per vivere l’atmosfera del Natale in Puglia. Una festa capace di portare allegria nelle vie del centro, con performance artistiche e musicali. Un momento di restituzione alla città del lavoro corale che ha rafforzato i legami cittadini, commercianti e turisti e reso questo dicembre speciale, partecipato e riconosciuto ben oltre i confini comunali.Per maggiori dettagli, seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Capurso.