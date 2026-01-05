Serie A, Lecce-Roma: domani al “Via del Mare” sfida cruciale per salvezza e Champions

- Domani alle, ilospiterà laalnella diciannovesima giornata di andata di. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma altrettanto importanti: i salentini cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i giallorossi vogliono confermare il quarto posto in classifica.

Il Lecce arriva all’appuntamento dopo il pareggio 1-1 contro la Juventus all’Allianz Stadium e cercherà il successo per compiere un passo significativo verso la salvezza. Sarà Fabrizio Del Rosso, vice allenatore, a guidare la squadra dalla panchina al posto di Eusebio Di Francesco, squalificato per la seconda e ultima giornata. Del Rosso dovrà fare a meno di GabyJean e Marchwinski per infortunio e di Coulibaly, impegnato con il Mali in Coppa d’Africa. Il Lecce scenderà in campo con Ramadani e Maleh sugli esterni, Pierotti regista, e in attacco Stulic e Banda.

La Roma, reduce dalla sconfitta 1-0 contro l’Atalanta, punta a tornare alla vittoria per consolidare la propria posizione nella zona Champions. Il tecnico Giampiero Gasperini dovrà rinunciare a Gianluca Mancini ed Hermoso per squalifica, oltre a Baldanzi e Pellegrini infortunati. In campo agiranno Cristante e Konè sulle fasce, con Soulè trequartista, mentre in attacco saranno schierati Dybala e Dovbik.

L’ultimo confronto tra le due squadre a Lecce in Serie A risale al 29 marzo 2025, quando la Roma vinse 1-0 grazie a un gol di Dovbik al 35’ del secondo tempo. Domani, dunque, si preannuncia una partita equilibrata e intensa, fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre.