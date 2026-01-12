Casarano sconfitto al “Capozza”: l’Atalanta Under 23 passa 1-0
FRANCESCO LOIACONO – Il Casarano cade in casa contro l’Atalanta Under 23 nella ventunesima giornata del girone C di Serie C. Al “Capozza” i bergamaschi si impongono per 1-0 al termine di una gara condizionata dall’espulsione di Barone nel primo tempo.
L’avvio è vivace. Dopo appena 5 minuti Berto, di testa, non riesce a schiacciare il pallone verso la porta. Al 20’ arriva il gol che decide il match: Cissè, servito da Panada, controlla e di sinistro batte il portiere rossoblù, portando in vantaggio l’Atalanta Under 23.
Al 35’ la svolta negativa per il Casarano: Barone interviene da ultimo uomo su Vavassori e viene espulso. In superiorità numerica, gli ospiti sfiorano il raddoppio al 43’ ancora con Vavassori, senza però trovare la rete.
Nella ripresa l’Atalanta Under 23 continua a spingere: al 6’ Bergonzi va vicino al gol, mentre il Casarano prova a reagire nonostante l’inferiorità numerica. Al 14’ Perez sfiora il pareggio, e al 30’ Ferrara, con un destro dal limite, non trova lo specchio della porta. In pieno recupero, al 97’, Levak spreca un’ulteriore occasione per chiudere i conti.
Con questa sconfitta il Casarano resta al settimo posto in classifica con 28 punti, appaiato a Cerignola e Crotone. L’Atalanta Under 23 sale invece all’undicesimo posto con 25 punti.
Nel prossimo turno, valido per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, il Casarano sarà impegnato sabato 17 gennaio alle 14.30 sul campo del Benevento, allo stadio “Vigorito”.