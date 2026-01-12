Serie C, girone C: vincono Monopoli, Cerignola e Altamura
ph_Gabry Latorre
FRANCESCO LOIACONO - Giornata positiva per le pugliesi nella ventunesima giornata del girone C di Serie C, con tre successi importanti che muovono la classifica.
Al “Veneziani” il Monopoli supera di misura il Siracusa imponendosi per 1-0. Una gara equilibrata, decisa nella ripresa: al 17’ del secondo tempo Battocchio trova la rete che vale i tre punti. Grazie a questo successo il Monopoli sale al sesto posto in classifica con 33 punti.
Netta affermazione del Cerignola, che al “Monterisi” travolge il Potenza con un perentorio 4-0. I gialloblù indirizzano subito il match nel primo tempo: al 20’ Gambale sblocca il risultato, quattro minuti più tardi Parlato firma il raddoppio. Nella ripresa il Cerignola dilaga: all’11’ D’Orazio segna il terzo gol, mentre al 17’ Ligi cala il poker, chiudendo definitivamente la partita.
Colpo esterno dell’Altamura, che espugna lo stadio “Scida” battendo il Crotone per 1-0. La gara resta in equilibrio fino al 32’ della ripresa, quando Peschetola realizza la rete decisiva. Con questo successo l’Altamura sale al tredicesimo posto con 23 punti.
Il campionato proseguirà con la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Venerdì 16 gennaio l’Altamura sarà impegnata alle 20.30 sul campo della Cavese, allo stadio “Simonetta Lamberti”. Domenica 18 gennaio il Cerignola giocherà alle 14.30 a Siracusa, mentre in serata, alle 20.30, il Monopoli affronterà il Catania al “Veneziani”.