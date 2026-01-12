Rutigliano, albero cade nella pineta cittadina per il forte vento: nessun ferito

RUTIGLIANO - Paura a Rutigliano, dove a causa delle forti raffiche di vento un albero è caduto all’interno della pineta cittadina. Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti persone nella zona e non si registrano feriti.

L’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi, mentre sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri alberi. Episodi simili, purtroppo, non sono nuovi in città e riaccendono l’attenzione sulla necessità di controlli periodici e interventi di manutenzione del patrimonio arboreo, soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse.

La situazione resta monitorata dalle autorità competenti.