Champions League, la Juventus centra l’obiettivo: Benfica battuto e playoff assicurati
|Juventus fb
TORINO - La Juventus non fallisce l’appuntamento europeo e conquista una vittoria fondamentale contro il Benfica, salendo a quota 12 punti e ottenendo la certezza aritmetica di disputare almeno i playoff di Champions League. I bianconeri si attestano così al 15° posto in classifica, subito alle spalle dell’Inter, a pari punti.
Il match non decolla nel primo tempo, con una Juventus poco brillante e un Benfica ordinato. La svolta arriva nella ripresa, anche grazie alla scelta tattica di Luciano Spalletti di accentrare McKennie, mossa che cambia l’inerzia della gara. Al 55’ è Thuram a sbloccare il risultato, dando fiducia ai bianconeri. Poco dopo arriva il raddoppio firmato proprio da McKennie, bravo a finalizzare un assist di David.
Nel finale il Benfica ha l’occasione per riaprire la partita, ma Pavlidis fallisce un calcio di rigore, permettendo alla Juventus di gestire il vantaggio fino al triplice fischio.
Un successo pesante per i bianconeri, che centrano l’obiettivo minimo europeo e guardano ora con maggiore fiducia al prosieguo della competizione.