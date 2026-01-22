Circo M Orfei saluta Bari e prosegue il suo tour in Puglia
BARI - Fino a domenica 25 gennaio il Circo M. Orfei, diretto da Darix Martini, resterà a Bari in via Napoli, ingresso da via Mascagni, con uno spettacolo ricco di emozioni che unisce performer internazionali, musica dal vivo, corpo di ballo e numerosi animali.
Tra i protagonisti spiccano i giovanissimi Juri e Alexis Martini, 17 e 12 anni, considerati tra i talenti più promettenti della nuova generazione circense. Il loro numero, che intreccia acrobatica e danza aerea, è valso ai due fratelli il prestigioso premio “Latina d’Oro”, massimo riconoscimento dell’International Circus Festival of Italy.
Nel cast è presente anche il celebre artista cileno Crazy Wilson (Wilson Dominguez), vincitore del “Clown d’Argento” al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo nel 2008 e noto per i suoi numeri ad altissima adrenalina, tra cui il salto mortale esterno sulla Ruota della Morte, introdotto per la prima volta in Europa proprio da lui.
A completare il ricco programma ci sono gli animali protagonisti delle varie esibizioni: pappagalli alle prese con mini bici e monopattini, leoni marini, animali esotici, numeri equestri curati da Stefano Rossi e le imponenti performance degli elefanti della famiglia Gadner.
Gli spettacoli saranno proposti giovedì, venerdì e sabato alle 17.30 e alle 21; domenica alle 16.30 e alle 19.30. Con questi ultimi appuntamenti il Circo M. Orfei saluterà la città di Bari per poi proseguire il suo tour in Puglia. La prossima tappa è già fissata: dal 30 gennaio all’8 febbraio ad Andria, in via Vecchia Barletta, nei pressi dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria.
Circo M. Orfei – Via Napoli/via Mascagni – Bari
Infoline: 3293419316
