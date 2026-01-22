Circo M Orfei saluta Bari e prosegue il suo tour in Puglia

BARI - Fino a domenica 25 gennaio il Circo M. Orfei, diretto da Darix Martini, resterà a Bari in via Napoli, ingresso da via Mascagni, con uno spettacolo ricco di emozioni che unisce performer internazionali, musica dal vivo, corpo di ballo e numerosi animali.Tra i protagonisti spiccano i giovanissimi Juri e Alexis Martini, 17 e 12 anni, considerati tra i talenti più promettenti della nuova generazione circense. Il loro numero, che intreccia acrobatica e danza aerea, è valso ai due fratelli il prestigioso premio “Latina d’Oro”, massimo riconoscimento dell’International Circus Festival of Italy.Nel cast è presente anche il celebre artista cileno Crazy Wilson (Wilson Dominguez), vincitore del “Clown d’Argento” al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo nel 2008 e noto per i suoi numeri ad altissima adrenalina, tra cui il salto mortale esterno sulla Ruota della Morte, introdotto per la prima volta in Europa proprio da lui.Dal Cile arriva inoltre Alecito, clown dal linguaggio contemporaneo e vivace, capace di fondere tradizione, musica e danza. A lui si devono molte delle coreografie che scandiscono il ritmo dello spettacolo.A completare il ricco programma ci sono gli animali protagonisti delle varie esibizioni: pappagalli alle prese con mini bici e monopattini, leoni marini, animali esotici, numeri equestri curati da Stefano Rossi e le imponenti performance degli elefanti della famiglia Gadner.Gli spettacoli saranno proposti giovedì, venerdì e sabato alle 17.30 e alle 21; domenica alle 16.30 e alle 19.30. Con questi ultimi appuntamenti il Circo M. Orfei saluterà la città di Bari per poi proseguire il suo tour in Puglia. La prossima tappa è già fissata: dal 30 gennaio all’8 febbraio ad Andria, in via Vecchia Barletta, nei pressi dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria.: 3293419316