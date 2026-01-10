Chieuti sotto choc: esplosione distrugge sportello bancomat, danni ingenti alla filiale Bpm

CHIEUTI - Unaha scosso nella notte la comunità di, piccolo comune di circa 1.500 abitanti in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, un, molto probabilmente una, è stato collocato all’interno dello sportello bancomat della filiale dellain, nel cuore del paese.

L’episodio, avvenuto intorno alle 3 di notte, ha svegliato gran parte della popolazione. Al momento non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a asportare l’incasso contenuto nell’ATM.

“Un boato violentissimo e danni pesanti alla struttura della banca, non solo allo sportello – ha raccontato il sindaco Diego Iacono – Resteremo quasi certamente senza banca; ci rimarrà solo la posta. Una situazione difficile per una comunità composta prevalentemente da persone anziane”.

Il primo cittadino ha aggiunto che l’esplosione ha danneggiato anche la palazzina di fronte, seppur in modo lieve, senza compromettere la staticità dell’edificio, a dimostrazione della forza dell’onda d’urto. “Già siamo ai margini della regione, lottiamo ogni giorno contro i mulini a vento”, ha commentato il sindaco.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e verificare l’entità dei danni, mentre i residenti restano sotto choc per l’accaduto, preoccupati per la sicurezza e per la futura assenza di un servizio bancario essenziale nel paese.