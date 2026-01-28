Chirurgia robotica al Policlinico di Bari: entra in funzione il Da Vinci Single Port

BARI – Unaconsente al nuovo sistema di chirurgia roboticadi entrare nel campo operatorio con una visione tridimensionale ad alta definizione, garantendo precisione e libertà di movimento paragonabile a quella delle mani del chirurgo. La novità colloca iltra i primi ospedali italiani a disporre di questa tecnologia all’avanguardia.

Il robot consente di inserire, attraverso un’unica incisione, tre strumenti chirurgici articolati e un endoscopio 3D HD snodato, migliorando significativamente la visualizzazione delle strutture anatomiche e la precisione dei gesti chirurgici. I primi interventi sono stati effettuati dal prof. Pasquale Ditonno, direttore dell’unità operativa di Urologia e del Centro Trapianti di Rene del Policlinico. Grazie a un finanziamento della Regione Puglia nell’ambito del FESR-FSE 2021-2027, il robot è stato acquistato per potenziare la chirurgia mininvasiva e la telemedicina.

Dopo i primi interventi sulla prostata avviati a dicembre, da febbraio il robot sarà impiegato anche per la chirurgia renale, con approccio extraperitoneale che evita la cavità addominale, riducendo dolore post-operatorio, necessità di analgesici, tempi di recupero e degenza. La tecnologia consente di rimuovere tumori renali di 8-10 centimetri preservando l’organo, asportare la prostata salvaguardando continenza ed erezione e correggere malformazioni congenite.

Il direttore generale Antonio Sanguedolce sottolinea come l’introduzione del Da Vinci Single Port faccia parte di una strategia di innovazione tecnologica strutturata, che coinvolge anche chirurgia generale e ginecologia, con formazione continua delle équipe e integrazione tra assistenza, didattica e ricerca. Nei prossimi mesi il programma si amplierà alla chirurgia vertebrale e sono già in corso sperimentazioni in ambito di chirurgia plastica, rafforzando il ruolo del Policlinico di Bari come centro d’eccellenza per la robotica chirurgica in Italia.