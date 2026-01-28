Chirurgia robotica al Policlinico di Bari: entra in funzione il Da Vinci Single Port
BARI – Una singola incisione di circa 2,5 centimetri consente al nuovo sistema di chirurgia robotica Da Vinci Single Port di entrare nel campo operatorio con una visione tridimensionale ad alta definizione, garantendo precisione e libertà di movimento paragonabile a quella delle mani del chirurgo. La novità colloca il Policlinico di Bari tra i primi ospedali italiani a disporre di questa tecnologia all’avanguardia.
Il robot consente di inserire, attraverso un’unica incisione, tre strumenti chirurgici articolati e un endoscopio 3D HD snodato, migliorando significativamente la visualizzazione delle strutture anatomiche e la precisione dei gesti chirurgici. I primi interventi sono stati effettuati dal prof. Pasquale Ditonno, direttore dell’unità operativa di Urologia e del Centro Trapianti di Rene del Policlinico. Grazie a un finanziamento della Regione Puglia nell’ambito del FESR-FSE 2021-2027, il robot è stato acquistato per potenziare la chirurgia mininvasiva e la telemedicina.
Dopo i primi interventi sulla prostata avviati a dicembre, da febbraio il robot sarà impiegato anche per la chirurgia renale, con approccio extraperitoneale che evita la cavità addominale, riducendo dolore post-operatorio, necessità di analgesici, tempi di recupero e degenza. La tecnologia consente di rimuovere tumori renali di 8-10 centimetri preservando l’organo, asportare la prostata salvaguardando continenza ed erezione e correggere malformazioni congenite.
Il direttore generale Antonio Sanguedolce sottolinea come l’introduzione del Da Vinci Single Port faccia parte di una strategia di innovazione tecnologica strutturata, che coinvolge anche chirurgia generale e ginecologia, con formazione continua delle équipe e integrazione tra assistenza, didattica e ricerca. Nei prossimi mesi il programma si amplierà alla chirurgia vertebrale e sono già in corso sperimentazioni in ambito di chirurgia plastica, rafforzando il ruolo del Policlinico di Bari come centro d’eccellenza per la robotica chirurgica in Italia.