Ruba il contenitore delle mance mentre beve un caffè: il furto ripreso dalle telecamere di una creperia

BARI - Entra nel locale per consumare un caffè al bancone, osserva il momento giusto e, approfittando della distrazione del dipendente, con un gesto rapido riesce a impossessarsi del, nascondendolo sotto il cappotto prima di allontanarsi.

L’episodio è avvenuto all’interno della creperia Stacco ed è stato reso pubblico dalla stessa attività attraverso i social network. Il furto, infatti, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato l’azione fulminea dell’uomo.

Nel post pubblicato dal locale, che accompagna le immagini, la denuncia è affidata a poche ma dure parole: «Vieni a Stacco per un caffè… e ti porti via pure le mance delle ragazze. No comment. Solo vergogna».

Il gesto ha suscitato indignazione e solidarietà tra clienti e utenti dei social, molti dei quali hanno commentato esprimendo vicinanza alle lavoratrici e condannando l’accaduto. Resta ora da capire se il titolare deciderà di presentare formale denuncia alle forze dell’ordine, consegnando i filmati per l’identificazione del responsabile.