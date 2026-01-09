Circo M Orfei: gli ultimi spettacoli nel tendone allestito a Bari

BARI - Fino a domenica 25 gennaio il Circo M. Orfei sarà a Bari, in via Napoli nei pressi della pineta San Francesco (ingresso via Mascagni), proponendo, per gli ultimi giorni, uno spettacolo di circa due ore che intreccia musica, coreografie d’impatto, orchestra dal vivo, corpo di ballo, numeri con animali terrestri e acquatici ed emozionanti performance firmate da artisti di fama internazionale.Nelle settimane trascorse, i numerosi performer si sono fatti conoscere dalla città di Bari attraverso sfilate nel centro e visite dedicate ai piccoli degenti del Pediatrico “Giovanni XXIII”, regalando sorrisi e momenti di grande emozione.Sotto il tendone si esibiscono i giovanissimi Juri e Alexis Martini, rispettivamente di 17 e 12 anni, considerati tra i talenti più promettenti della nuova generazione circense. Presentano un numero che unisce doti acrobatiche e danza aerea, una performance che è valsa loro anche il prestigioso riconoscimento “Latina d’Oro”, il massimo titolo del festival International Circus Festival of Italy Nel cast del Circo M. Orfei è presente anche il pluripremiato artista cileno Crazy Wilson. Nel 2008 Wilson Dominguez ha ottenuto il “Clown d’Argento” al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo e ha conquistato il pubblico europeo con numeri ad alto rischio, introducendo per la prima volta in Europa il salto mortale esterno sulla Ruota della Morte.Dal Cile arriva inoltre Alecito, clown dal tratto vivace e contemporaneo, capace di fondere la tradizione circense con linguaggi moderni e con competenze che spaziano dalla musica al ballo. È lui a guidare molte delle coreografie che scandiscono lo spettacolo.Completano il parterre artistico dello spettacolo diretto da Darix Martini i numerosi animali che si alternano nel corso dello show: dai pappagalli, protagonisti di sensazionali performance con mini bici e monopattino, ai simpatici leoni marini, alla sfilata degli animali esotici, passando per le coreografie equestri curate da Stefano Rossi e per i numeri degli elefanti della famiglia Gadner.A sostenere lo spettacolo ci sono un corpo di ballo argentino e l’Orfei Band, orchestra brasiliana di otto elementi diretta dal maestro Clevio Petron. La formazione, composta da batteria, basso, tromba, trombone, due sax, chitarra e tastiera, accompagnerà dal vivo le esibizioni con grandi classici della musica.Gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni alle 17.30 e alle 21 nei giorni feriali; alle 16.30 e alle 19.30 nei festivi. Chiusure: 12,13,19 e 20 gennaio.: 3293419316