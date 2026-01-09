Capone: “Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei pugliesi”

BARI - La Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha rilasciato una dichiarazione in occasione della proclamazione dei nuovi consiglieri eletti.

“Esprimo le più sincere congratulazioni a tutti i nuovi Consiglieri regionali per l’importante mandato ricevuto dai cittadini pugliesi. L’elezione al Consiglio regionale rappresenta un onore, ma soprattutto una grande responsabilità nei confronti della nostra comunità.

Il Consiglio regionale è la casa della democrazia della nostra regione: un luogo di confronto, pluralismo e dialogo, dove le differenze politiche possono tradursi in contributi costruttivi per il bene comune. A ciascuno di noi è richiesto impegno, senso delle istituzioni e capacità di ascolto dei territori, con disciplina e onore come recita la nostra Costituzione.

Auguro a tutte e a tutti un proficuo lavoro, sempre vicino ai bisogni dei pugliesi, e ringrazio i consiglieri regionali uscenti per l’importante contributo che ciascuno ha dato per far crescere la nostra Puglia”.