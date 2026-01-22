“Co-Crea Putignano”, al via i tavoli tematici per lo sviluppo della città

Prendono il via i tavoli tematici del progetto “Co-Crea Putignano”, il processo partecipativo che parte dal basso per scrivere una proposta condivisa finalizzata a favorire lo sviluppo della città. Dopo la presentazione del percorso che si è svolta lo scorso mese di dicembre, l’azione entra nel vivo attraverso la costituzione e gli incontri con i facilitatori dei primi due tavoli tematici: Welfare generativo e Innovazione tecnologica e impresa. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Kaleidos – aderente al consorzio Oltre - insieme al Comune di Putignano ed è rivolta a cittadini, imprese, giovani, istituzioni, associazione, Terzo settore chiamati a partecipare al percorso di partecipazione. Un’occasione, quindi, per condividere idee e proposte per lo sviluppo della comunità.Il tavolo del Welfare generativo ha l’obiettivo di promuovere politiche e azioni che favoriscano la conciliazione tra vita privata e lavoro e che sostengano famiglie e persone in situazioni di vulnerabilità. Gli incontri su questo tema si terranno presso la Biblioteca Comunale “Filippo Angelini De Miccolis” in via Castello 26, nelle seguenti date: 26 gennaio (sala Ioannina), 3 febbraio (sala La Porta), 13 febbraio (sala La Porta). Facilitatori: Maria Sasso e Nicla Roberto. Il tavolo Innovazione tecnologica e impresa, invece, è finalizzato a esplorare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali in termini di occupazione, imprenditorialità e riduzione del divario digitale. Anche gli incontri previsti per questo ambito si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale nei seguenti giorni: 30 gennaio (sala La Porta), 9 febbraio (sala Ioannina), 12 febbraio (sala Ioannina). Facilitatori: Piergiuseppe Laera e Michele Capriati. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.30 alle 19.30.«L’obiettivo di questi incontri va oltre la semplice raccolta di esigenze, bisogni e proposte dei partecipanti: si tratta di costruire un vero e proprio spazio di ascolto e confronto, in cui ogni voce possa essere riconosciuta e valorizzata – spiega Gianluca Miano, assessore comunale per la coesione e inclusione sociale, politiche del lavoro e giovanili - . Grazie al contributo di esperti e professionisti, il dialogo viene guidato e arricchito, diventando un’occasione di approfondimento e di scambio di conoscenze, utile a individuare soluzioni concrete e condivise». La finalità è quella di creare quattro piani strategici utili per avere delle linee guida che saranno recepite dall’Amministrazione comunale sui cui poter co-programmare azioni ed interventi da attivare a beneficio di tutta la comunità. «In questo contesto, le istanze emergono direttamente dal territorio e trovano le condizioni per svilupparsi, trasformando idee e suggerimenti in azioni reali che rispondono alle esigenze della comunità – evidenzia l’assessore Miano - . Il processo partecipativo diventa così uno strumento di cittadinanza attiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza al territorio e di promuovere una partecipazione consapevole e duratura, contribuendo alla costruzione di politiche più efficaci, inclusive e sostenibili».Gli altri due tavoli tematici del progetto “Co-Crea Putignano”, il cui calendario di incontri sarà definito a breve, sono: Welfare abitativo, con i facilitatori Nicola La Macchia e Andrea Gelao, che si concentrerà sulla definizione di modelli abitativi sostenibili e inclusivi, analizzando i bisogni abitativi delle diverse fasce di popolazione e promuovendo soluzioni di rigenerazione urbana; Protagonismo giovanile, con facilitatori Ivana Rizzi e Giuseppe Gagliardi, che stimolerà la partecipazione attiva dei più giovani per farli sentire parte attiva della comunità, favorendo la creazione di imprese, start up, cooperative ed offrendo uno spazio di ascolto e progettazione. Il percorso partecipato di “Co-Crea Putignano” è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, che invita i cittadini ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche.