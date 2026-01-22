“Note di Cantiere”: domani a Bari Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte

BARI – Prosegue la rassegna musicale, l’iniziativa promossa dalin collaborazione con, che trasforma il cantiere diin un palcoscenico a cielo aperto.

Il nono appuntamento del cartellone si terrà domani, venerdì 23 gennaio, a partire dalle ore 18.30. Sul palco si esibiranno Luciana Negroponte (voce), Michele Carrabba (sassofono), Vito Di Modugno (organo Hammond) e Mimmo Campanale (batteria) per il concerto “Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte”.

Il programma proporrà un’immersione nella musica soul e jazz, attraverso interpretazioni di leggende come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Barbra Streisand e Aretha Franklin, affiancate a composizioni originali che creano un dialogo tra passato e presente, offrendo agli spettatori un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Avviata il 2 dicembre 2025, la rassegna Note di Cantiere è stata ideata per ripensare il rapporto tra centro cittadino, comunità e commercio locale, valorizzando via Argiro durante i lavori di riqualificazione. L’iniziativa propone 11 concerti gratuiti, selezionati dai coordinatori artistici Francesca Leone e Roberto Ottaviano, che hanno scelto talenti del jazz pugliese per trasformare i lavori stradali in un’occasione di rigenerazione culturale.

I prossimi appuntamenti prevedono l’esibizione di Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (venerdì 6 febbraio).

Per ulteriori informazioni: https://www.pugliaculture.it/note-di-cantiere/