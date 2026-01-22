Collemeto, lite tra proprietario e inquilino finisce con un ferito

GALATINA – Nella notte un uomo di 60 anni è rimasto ferito durante una violenta discussione con il proprio inquilino, un 45enne di nazionalità polacca, nella frazione di Collemeto.

Il ferito ha riportato una lesione alla mano ed è stato soccorso dal 118. Trasportato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. L’inquilino è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il diverbio sarebbe degenerato e l’uomo di 45 anni avrebbe impugnato un coltello, colpendo il proprietario alla mano. L’inquilino avrebbe dichiarato di aver agito per legittima difesa.

Le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.