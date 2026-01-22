Parabita, autopsia conferma aritmia fatale per Riccardo Chetta: funerali oggi pomeriggio

PARABITA – La morte di, 39 anni, deceduto il 15 gennaio mentre si allenava sul campo di Collepasso, sarebbe stata causata da un’aritmia maligna con fibrillazione ventricolare. Secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita dal medico legale, il cuore non avrebbe potuto pompare il sangue in modo efficace, provocando in breve tempo l’arresto cardiocircolatorio. All’esame hanno partecipato anche i consulenti di parte.

Resta indagato con l’accusa di omicidio colposo il medico sportivo che lo scorso dicembre aveva rilasciato a Chetta il certificato di idoneità sportiva.

I funerali del 39enne si svolgeranno oggi, giovedì 22 gennaio, alle 15.30, presso il santuario della Madonna della Coltura a Parabita.