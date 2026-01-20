Comune di Bari tra i finalisti nazionali del contest “PA OK!” con il progetto “Due amici in Comune”

BARI – Il Comune di Bari è tra le esperienze finaliste del contest nazionale, l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica e realizzata da Formez con il contributo di SDA Bocconi, che premia progetti innovativi volti a semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

Il progetto presentato dall’amministrazione barese, “Due amici in Comune”, si propone di raccontare i servizi comunali attraverso la narrazione radiofonica, rendendo le informazioni più chiare e accessibili, lontane dal linguaggio burocratico. Trasmissioni radio, podcast e contenuti digitali spiegano in modo semplice servizi quotidiani, dall’anagrafe ai servizi educativi e abitativi, promuovendo un dialogo diretto tra cittadini e Comune.

“La nostra idea è raccontare l’amministrazione con un linguaggio amichevole e accessibile – commenta la vicesindaca e assessora alla Transizione digitale, Giovanna Iacovone – Utilizzando la radio e i podcast, vogliamo spiegare servizi, diritti e opportunità, rafforzando la fiducia tra cittadini e istituzioni e valorizzando il lavoro dell’URP, che ogni giorno semplifica e facilita l’accesso ai servizi comunali”.

Il progetto, attivo dal 2023 e in corso fino al 2025, raggiunge ogni mese centinaia di migliaia di persone e promuove oltre 350 servizi comunali. La campagna punta anche a contrastare il digital divide e valorizzare il rapporto umano tra amministrazione e comunità.

Durante il seminario territoriale svoltosi oggi all’Università di Bari, oltre al progetto barese, è stata presentata anche l’iniziativa “Mare a Sinistra” della Regione Puglia, dedicata all’attrazione di talenti e al rientro di professionalità qualificate, a testimonianza della vivacità e dell’innovazione del territorio pugliese.

Per ulteriori informazioni sul progetto è disponibile la pagina dedicata sul sito ufficiale del Comune di Bari.