Modugno, furgone della posta in fiamme nella zona industriale: nessun ferito
MODUGNO - Attimi di paura questa mattina nella zona industriale di Modugno, dove un furgone adibito al trasporto della posta ha preso fuoco mentre stava facendo ingresso nel centro di smistamento CNP.
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ad altre strutture o mezzi presenti.
Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo, che potrebbe essere riconducibile a un guasto di natura tecnica.
